Calciomercato, le notizie di oggi: la Juventus cambia faccia, cessioni e acquisti per i bianconeri (Di venerdì 3 gennaio 2020) LE notizie DI Calciomercato – La Juventus si prepara per il ritorno in campo, il club bianconero ha intenzione di piazzare un colpo in entrata importante, si lavora per rinforzare il centrocampo con un colpo ad effetto. Per riuscire nell’operazione la dirigenza ha prima bisogno di operare in uscita e sono stati individuati tre calciatori sacrificabili. Il primo è Daniele Rugani, l’Arsenal è tornato alla carica e prepara un’offerta molto importante ai bianconeri, l’addio sembra molto probabile. Non ha convinto invece Rabiot, il francese è arivato a zero e la Juventus potrebbe realizzare una plusvalenze. Infine l’altro centrocampista Emre Can. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO). Il Calciomercato ha riaperto i battenti con la sua sessione invernale, la JUVE non ha aspettato molto per piazzare il primo colpo: visite mediche per Dejan Kulusevski, che rimarrà al Parma fino a giugno. ... Leggi la notizia su calcioweb.eu

