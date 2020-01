Battipaglia, appuntamento con la “Befana al Verde” (Di venerdì 3 gennaio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiBattipaglia (Sa) – Al circolo Arci Aut Aut di Battipaglia quest’anno la Befana arriva al Verde. Domani, 4 gennaio alle 19:30, nella sede sociale in via Olevano, n. 154, si festeggerà la chiusura delle feste natalizie con una campagna di sensibilizzazione al verde pubblico e all’aggregazione. La Befana di Arci Aut Aut è al Verde perché di verde c’è bisogno in una città come Battipaglia, interessata in questo momento dalla redazione del nuovo Piano Urbanistico Comunale, che speriamo assolverà agli standard urbanistici dei quali il nostro contesto è deficitario, come gli spazi verdi, e da anni martoriata da disagi ambientali legati al ciclo dei rifiuti, che più volte hanno visto i cittadini scendere in piazza per recriminare il diritto a un’aria più pulita. “C’è bisogno, nel pubblico come nel privato, di un gesto di rivolta e tutelare il verde a ... Leggi la notizia su anteprima24

