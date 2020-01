Basket, Serie A 2020: ci si gioca un posto in Coppa Italia nella 17ma giornata (Di venerdì 3 gennaio 2020) Si chiude questo fine settimana il girone d’andata della Serie A Basket 2019-2020 e, dunque, l’attenzione è concentrata soprattutto sulla top 8 alla fine dei prossimi 40 minuti che valgono un posto in Coppa Italia. A oggi sono qualificate cinque squadre, Virtus Segafredo Bologna, Banco di Sardegna Sassari, Germani Basket Brescia, AX Armani Exchange Milano e Happy Casa Brindisi, mentre tre posti sono ancora da assegnare. Il 17° turno inizia domani, sabato 4 gennaio, alle 20:30 a Brescia, dove la Germani Basket ospiterà l’Umana Reyer Venezia. Gli ospiti con una vittoria sarebbero certi di staccare il biglietto per la Coppa Italia, mentre perdendo dovrebbero affidarsi ai risultati sugli altri campi. Entrambe le formazioni arrivano da un buon periodo di forma e di risultati e sicuramente quello di domani è uno dei match più attesi di giornata. Sempre sabato alle 20:30 ... Leggi la notizia su forzazzurri

