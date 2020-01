Barbara D’Urso, la foto completamente struccata. Altro che luci e filtri: “Così sei più bella!” (Di venerdì 3 gennaio 2020) Tempo di vacanze anche per Barbara D’Urso, che dopo aver passato qualche giorno a Madrid, in Spagna, per motivi di lavoro di cui ancora non si conoscono troppi dettagli, si è concessa un viaggio nella perla degli Emirati Arabi Uniti, a Dubai. Meta gettonatissima, questa, tra i vip nostrani. Anche Chiara Ferragni e Fedez, Elena Santarelli e famiglia, Elisabetta Gregoraci e Jonathan Kashanian (questi ultimi due hanno anche posato per un selfie insieme a Barbara, ndr) hanno scelto Dubai per festeggiare il Capodanno. Insomma, in attesa di tornare in onda con Pomeriggio Cinque, Domenica Live e Live – Non è la D’Urso, che come ogni anno e molte altre trasmissioni Mediaset sono andate in pausa per le feste di Natale, la conduttrice partenopea ricarica le pile in vista di un Altro anno molto impegnativo lavorativamente parlando. (Continua dopo la foto) Ma relax, spiaggia e serate all’insegna ... Leggi la notizia su caffeinamagazine

carmelitadurso : Intanto in Italia... “Barbara d’Urso è il personaggio più significativo del decennio” ?????? Grazie al @Corriere e ai… - trash_italiano : Barbara d'Urso è il personaggio televisivo del decennio - Notiziedi_it : Barbara D’Urso, la foto senza trucco da Dubai fa impazzire i fan -