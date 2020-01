A Singapore il progetto “Change the world model” con la compliance dell’Ambasciata italiana (Di venerdì 3 gennaio 2020) A partire dal 2020, il world Program si arricchisce di una nuova tappa: il Change the world Model UN Singapore , con la compliance dell’Ambasciata d’Italia di cui l’Ambasciatore di Singapore Raffaele Langella, si appresta a diventare uno dei progetti di maggior successo. Il gioco di simulazione ed i suoi meccanismi non differiscono rispetto a quelli dei tradizionali eventi di Diplomatici, ma il contesto in cui si svolge fa si che l’esperienza offerta ai partecipanti assuma connotazioni ancora più significative in termini di incontro fra culture e ambienti profondamente diversi: la scoperta di un mondo del quale si sente parlare spesso pur non avendone una rappresentazione reale. Singapore, la città delle possibilità. Paese sicuro, sorprendente, accogliente. Ufficialmente riconosciuta come repubblica, Singapore è una città-Stato costruita su 63 isole diverse che fa parte della penisola ... Leggi la notizia su ildenaro

