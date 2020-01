Veronica Ursida ricomincia da sé | Nuova vita dopo trono over Uomini e Donne (Di giovedì 2 gennaio 2020) Veronica Ursida esce allo scoperto e dichiara di voler ricominciare da se stessa. dopo l’allontanamento definitivo da Armando Incarnato, la permanenza di Veronica a Uomini e Donne di fa in salita, ma la dama non si è persa d’animo e ha deciso di ricominciare a guardarsi intorno, facendo tesoro di quanto imparato fino ad oggi … L'articolo Veronica Ursida ricomincia da sé Nuova vita dopo trono over Uomini e Donne proviene da www.meteoweek.com. Leggi la notizia su meteoweek

