Un gennaio al cardiopalma per il governo Conte (Di giovedì 2 gennaio 2020) Un gennaio caldo, anzi rovente, è quello che attende governo e maggioranza dopo le festività natalizie. Sin dalla ripresa dell'attività politica infatti sono diversi, e anche 'delicati' per gli equilibri interni, gli appuntamenti da segnare in rosso sul calendario. Già subito dopo l'Epifania i giallorossi dovranno affrontare il complicato nodo della prescrizione e della ragionevole durata dei processi. Un appuntamento che arriva in 'ritardo', poiché la riforma della prescrizione sarà già entrata in vigore nonostante la ferma contrarietà dei renziani e le numerose perplessità in casa dem. Ma la tenuta di esecutivo e maggioranza sarà messa a dura prova anche da altri dossier, tutti equamente ad alto rischio spaccatura: dalla legge elettorale ai referendum, dal decreto Milleproroghe approvato dal Consiglio dei ministri 'salvo intese' al complicato tema delle ... Leggi la notizia su agi

