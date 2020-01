Serie A calcio in tv: orari e calendario 5-6 gennaio. Programma Sky e DAZN (Di giovedì 2 gennaio 2020) Sta per terminare l’attesa nel prossimo fine settimana, il 5 e 6 gennaio, la Serie A torna per la 18esima giornata. calendario come al solito fitto di impegni con molte sfide di grande interesse. La Lazio farà visita al Brescia nel primo match in Programma. Domenica alle ore 12.30 I biancocelesti cercheranno di portare a casa i tre punti per rimanere nelle zone alte della classifica. I lombardi, invece, cercheranno di uscire fuori dalla zona rossa della classifica. Alle ore 15.00 una sfida fondamentale per la lotta alla salvezza tra SPAL-Hellas Verona. Molto interessante anche Genoa-Sassuolo che vedrà l’esordio sulla panchina dei rossoblu di Davide Nicola. In serata, alle ore 20.45, scenderanno in campo Roma-Torino. Nel giorno dell’Epifania il lunch match tra Bologna-Fiorentina. I ragazzi di Sinisa Mihajlovic intendono confermarsi come una delle grandi sorprese di questa ... Leggi la notizia su oasport

