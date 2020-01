Sanremo 2020: Amadeus commette un errore e scatena le polemiche (Di giovedì 2 gennaio 2020) A circa un mese dall’inizio della 70ma edizione del Festival di Sanremo, il conduttore è finito al centro di un’aspra polemica. Amadeus – reduce dalla conduzione de L’Anno che Verrà a Potenza – è da qualche giorno oggetto di pesanti critiche per il fatto di aver comunicato in esclusiva al quotidiano Repubblica l’elenco dei cantanti che si sfideranno sul palco del Teatro Ariston. La scelta del conduttore ravennate, che ha di fatto messo in secondo piano la tradizionale conferenza stampa per l’ufficializzazione del cast dei big di Sanremo, verrà discussa in Commissione di Vigilanza RAI. Le critiche che stanno coinvolgendo il conduttore del Festival ancora prima dell’inizio della kermesse sono molto pesanti e parlano di una condotta non corretta nei confronti dell’azienda. Come ha reagito lo showman cinquantasettenne a questa bufera? ... Leggi la notizia su dilei

trash_italiano : Sanremo 2020: svelati ufficialmente tutti i concorrenti - fattoquotidiano : Sanremo 2020, Rula Jebreal tra le possibile conduttrici. I sovranisti del web infuriati contro la giornalista. Dani… - trash_italiano : Festival di Sanremo 2020: svelati i concorrenti in gara -