PS5 o Xbox Series X? Il creatore di The Witness e Braid sembra preferire la nuova console di Sony (Di giovedì 2 gennaio 2020) Jonathan Blow, noto ai fan dei giochi indie come il creatore di Braid del 2008 e The Witness del 2016 ha parlato di next-gen durante un live streaming su Twitch, rendendo chiara la sua preferenza per una delle nuove piattaforme in arrivo."Sono entusiasta di alcune console di prossima generazione, diciamo così. PS5 è molto buona".Al di là del commento esplicito fatto a PlayStation 5, non resta che interpretare il resto da soli. sembra che Blow non sia impressionato da almeno una console di prossima generazione. Se consideriamo che è improbabile che vedremo un vero successore di Nintendo Switch (anche se potrebbe esserci un "aggiornamento dell'hardware"), le uniche opzioni rimanenti sono PlayStation 5 e Xbox Series X. Leggi altro... Leggi la notizia su eurogamer

