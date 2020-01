Oroscopo del giorno di Paolo Fox, 2 gennaio: le previsioni su Rai2 (Di giovedì 2 gennaio 2020) Oroscopo Paolo Fox di oggi, 2 gennaio 2020: le previsioni a I Fatti Vostri Torna il consueto appuntamento con l’Oroscopo di Paolo Fox che ha appena svelato in diretta dalla piazza de I Fatti Vostri le previsioni di oggi 2 gennaio 2020. Questi primi mesi di gennaio vedono la presenza di molti pianeti nel segno del Capricorno, ecco perché i bambini che nascono in questi giorni saranno molto responsabili, non daranno grandi problemi ai loro genitori, avranno un ruolo di prestigio nella società e saranno forti anche in amore. Quali saranno i segni più fortunati di questo primo giovedì dell’anno? Prima dell’Oroscopo di Paolo Fox che occupa l’ultimo segmento de I Fatti Vostri, spazio a giochi, interviste e rubriche condotte da Giancarlo Magalli, Roberta Morise, Graziano Galatone, il professor Umberto Broccoli, il colonnello Morico e il maestro Demo Morselli. ... Leggi la notizia su lanostratv

NicolaPorro : Il 2020 è appena cominciato, cosa ci riserverà? La previsione politicamente scorretta di @editoreruggeri sull’… - controcampus : buongiorno buone stelle ?? news #oroscopo #paolofox - italiaserait : Oroscopo Paolo Fox di domani, 3 gennaio 2020. Le previsioni del giorno -