Lorella Boccia Instagram scollatura esagerata, ‘buoni propositi’ in mostra: «Con le zinne di fuori?» (Di giovedì 2 gennaio 2020) Partenza alla grande sull’account Instagram di Lorella Boccia che mette in mostra sin da subito i ‘buoni propositi’ per il 2020. L’anno è appena cominciato ma, a giudicare dalle prime battute, è destinato a regalare grandi soddisfazioni. Se questi sono i presupposti i followers sono abbastanza certi di vederne delle belle. Gli occhioni di ghiaccio e lo splendido sorriso non sono le uniche armi sfoderate dalla ballerina partenopea che, nell’ultimo scatto social, divide un po’ gli ammiratori a proposito dei dettagli sui cui concentrare la propria attenzione. Lorella Boccia Instagram, partenza col botto per la conduttrice di “Rivelo” “E voi – chiede la Boccia su Instagram rivolgendosi ai quasi 600 mila followers – come avete iniziato questo 2020? Io così…”. Così, con un sorrisone enorme e una scollatura non meno generosa. Il taglio della foto postata dalla ... Leggi la notizia su urbanpost

klevpatra : Chissà cosa si prova a svegliarsi ogni mattina e realizzare di essere Lorella boccia - MusicTvOfficial : #Rivelo: @luca_onestini ospite di Lorella @bocciaofficial su @realtimetvit ???? - lamescolanza : Luca Onestini confessa a Lorella Boccia: 'Gli autori del GF con mio fratello hanno sbagliato tutto' -