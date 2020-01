Leicester: Ricardo Pereira e Chilwell sono fondamentali per Rodgers (Di giovedì 2 gennaio 2020) La costante spinta di Ricardo Pereira e Chilwell è fondamentale per il Leicester. Contro il Newcastle hanno giocato da quinti Una delle chiavi tattiche del Leicester di Rodgers consiste nella produzione offensiva dei terzini. Ricardo Pereira e Chilwell sono fonti di gioco determinanti, tanto nello sviluppo dell’azione quanto in zona di rifinitura. Quando le Foxes consolidano il possesso nella trequarti offensiva, entrambi gli esterni si sovrappongono mantenendo una linea molto alta. Contro il Newcastle, Rodgers ha sperimentato il 352, con Fuchs terzo di difesa. Ciò ha consentito a Ricardo Pereira e Chilwell di giocare costantemente alti (si vede nella slide sopra). Vedremo se questa soluzione sarà riproposta in futuro Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

