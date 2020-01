Incidente stradale all’aeroporto di Londra: morti 3 assistenti di volo (Di giovedì 2 gennaio 2020) Terribile Incidente stradale fuori dall’aeroporto di Londra nella giornata di Capodanno: tre assistenti di volo della British Airways hanno perso la vita. Giovanissime le vittime, tutte tra i 20 e i 25 anni: si tratta di Joe Finnis, Dominic Fell, e Rachel Clark. La ragazza, da quanto si apprende, aveva effettuato il suo primo volo a lungo raggio dopo aver completato il periodo di formazione nella giornata di Santo Stefano. Poche settimane prima, infatti, aveva pubblicato con soddisfazione l’immagine in uniforme sul suo profilo Facebook scrivendo: “Che pazze settimane sono state queste! Grazie a tutti quelli che mi hanno supportato lungo questa strada e a questo favoloso gruppo di persone per aver reso sopportabili queste sei settimane! L’inizio di un nuovo capitolo“. Tre vite spezzate che potevano avere un grande futuro davanti. Incidente aeroporto ... Leggi la notizia su notizie

