Incidente in montagna, feriti due alpinisti romani sul Gran Sasso: 39enne in gravi condizioni (Di giovedì 2 gennaio 2020) Incidente in montagna, feriti due alpinisti romani sul Gran Sasso, e un 39enne sarebbe in gravi condizioni. Prosegue l'assurda scia di incidenti in montagna, sul Gran... Leggi la notizia su ilmattino

51fini : Un altro incidente in montagna, grave un escursionista precipitato sul Gran Sasso - il_pescara : Incidente in montagna sul Gran Sasso, alpinista in gravi condizioni dopo caduta su pendio ghiacciato… - mik_ele87 : RT @repubblica: Un altro incidente in montagna, grave un escursionista precipitato sul Gran Sasso [aggiornamento delle 13:25] -