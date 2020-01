Il nuovo anno di Uselte Auser, le attività in progetto sulla comunicazione (Di giovedì 2 gennaio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Uselte Auser (Università sannita dell’età libera e della terza età) sta per avviare il 26esimo anno di attività finalizzate, come da statuto, al miglioramento della qualità della vita attraverso la formazione permanente, il cui scopo è quello di suscitare curiosità, interesse, conoscenza in soggetti che spesso vivono l’età postlavorativa in condizione di abulia e isolamento, e nello stesso tempo favorirne la cittadinanza attiva e consapevole anche come difesa contro tentativi di operazioni scorrette. Proprio per questo saranno curati anche gli interessi di quanti trovano difficoltà nell’utilizzare le nuove tecnologie e interpretare i nuovi sistemi di comunicazione. Inoltre si creeranno opportunità per “gli interessi minori”, vale a dire saranno accolte le richieste di quanti, sebbene non numerosi, preferiscono spendere il loro tempo libero in ... Leggi la notizia su anteprima24

virginiaraggi : .@Roma Capitale augura a tutti buon anno nuovo! - fabfazio : ...e dunque auguri sinceri a tutti. Che il nuovo anno ci porti finalmente saggezza e che aggressività e rancore las… - pisto_gol : In quest’ultimo anno ho saputo chi ha voluto chiudermi la bocca: non c’è riuscito perché voi siete stati il mio meg… -