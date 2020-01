Giornale: Balotelli non si accorge di essere un giocatore sul viale del tramonto (Di giovedì 2 gennaio 2020) Riccardo Signori sulle pagine del Giornale oggi riporta la notizia dell’ultima bravata di Balotelli con cui ha salutato il nuovo anno. Un piccolo incidente che lo ha visto protagonista di ritorno dai festeggiamenti del capodanno che non ha causato grossi danni. Ma quello che sottolinea il giornalista è la costanza di notizie simili che fa parte dell’universo SuperMario, quasi lui non ne potesse fare a meno, tanto da mettere sempre in secondo piano la sua vita calcistica che invece doveva essere protagonista in questa stagione con il ritorno in Italia. Non mancano neanche le fake news sempre associate alla sua persona che, in quest’occasione, avevano parlato della sua Ferrari completamente distrutta E qui possiamo avere un briciolo di compassione per il SuperMario costretto a difendersi da notizie vere e fasulle, come vivesse perennemente nel trailer di “Guerre ... Leggi la notizia su ilnapolista

