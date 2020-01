Federico Martello a All Together Now è il vincitore morale (Di venerdì 3 gennaio 2020) Federico Martello non arriva alla fase finale dell’ultima puntata di All Together Now, in prima serata su Canale 5 ma è comunque il vincitore morale. Ha conquistato 82 punti cantando magistralmente “Cambiare” di Alex Baroni ma non è bastato a convincere i 100 giudici del muro di All Together Now. Federico Martello, originario di San Cipirello, in provincia di Palermo, ha comunque dato un’ottima prova delle sue doti canore nonostante tutte le difficoltà causate dalla seduta in carrozzina. Una prova, quella del bravo cantante jatino ma che vive a Bergamo, che ha emozionato il pubblico in studio e quello di Canale 5. Federico Martello era arrivato a All Together Now per dimostrare il proprio talento e ci è riuscito. Dotato di grande forza interiore ha affrontato senza remore il grande pubblico regalando una voce che incanta. Lì, tra il pubblico ha voluto anche ... Leggi la notizia su direttasicilia

