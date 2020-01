Brescia, marocchino ubriaco aggredisce moglie incinta: arrestato (Di giovedì 2 gennaio 2020) Federico Garau Tornato a casa completamente ubriaco, il 43enne ha preteso di avere un rapporto sessuale con la moglie, che si è rifiutata, facendo scattare la sua furia. Il nordafricano non si è fermato neppure dinanzi al fatto che la giovane compagna fosse incinta Arriva da Coccaglio, comune in provincia di Brescia, la notizia dell'ennesimo caso di violenza commessa da un cittadino straniero nei confronti della moglie. La vittima, questa volta, è una giovane di nazionalità marocchina, picchiata e vessata dal compagno che non si è fermato neppure dinanzi al fatto che fosse incinta di 4 mesi. Il grave episodio, secondo quanto riferito dai quotidiani locali che hanno riportato la notizia, si è verificato durante la notte della scorsa domenica 29 dicembre, quando l'uomo ha fatto ritorno a casa completamente ubriaco. Reso ancor più violento dall'alcol, lo straniero, un ... Leggi la notizia su ilgiornale

