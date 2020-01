Bollo auto, scovati 120mila 'furbetti' in Molise (Di giovedì 2 gennaio 2020) Circa 120mila 'furbetti' del Bollo auto sono finiti nel mirino della Regione Molise. Gli accertamenti fiscali, relativi al 2016, spediti dall'ente incaricato nello scorso anno sono 62.695; l'obiettivo è recuperare un'evasione fiscale di circa 14,3 milioni di euro. Sulla falsariga anche l'annualità 2017: al momento sono stati notificati 57.977 accertamenti, che rappresentano solo la prima tranche di quelli totali. In questo caso l'evasione fiscale ammonta a circa 13,6 milioni di euro. Pochi i ricorsi Molto basso, circa il 3%, il numero dei ricorsi tributari presentati e la percentuale di accertamenti infondati e annullati su istanza di parte. Il totale degli accertamenti per gli anni 2016 e 2017 è pari a 120.672, per un credito fiscale complessivo accertato di oltre 28 milioni di euro. Leggi la notizia su tg24.sky

