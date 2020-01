Gigi Hadid, ritorno di fiamma con Zayn Malik? L’indizio è la «suocera» (Di mercoledì 1 gennaio 2020) Gigi Hadid, tifosa scatenataGigi Hadid, tifosa scatenataGigi Hadid, tifosa scatenataGigi Hadid, tifosa scatenataGigi Hadid, tifosa scatenataGigi Hadid, tifosa scatenataGigi Hadid, tifosa scatenataGigi Hadid, tifosa scatenataGigi Hadid, tifosa scatenataNatale, tempo – anche – di ricette ed esperimenti in cucina. Non fa eccezione Gigi Hadid, che in attesa del cenone di Capodanno si è esercitata ai fornelli preparando un pollo alle spezie che ha attirato l’attenzione dei fan. Sì, perché al di là della riuscita del piatto e degli ingredienti usati, colpisce che la supermodella americana abbia taggato nel suo speciale video social la signora Trisha Malik. Che è la mamma del suo ex fidanzato, Zayn Malik, al quale Gigi ha rivelato di essere rimasta molto legata. Tanto che, già da alcune settimane, il gossip statunitense vocifera di un presunto ritorno di fiamma tra la top model e ... Leggi la notizia su vanityfair

