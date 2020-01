Esplode un petardo nel Torinese | bimbi rischiano di perdere una mano

Botti di Capodanno tragici nel mondo - petardo in Esplode in faccia a un 50enne : morto : Gary McLaren, 50 anni, è morto questa notte a causa di un petardo che gli è esploso in faccia. L’uomo si trovava in Thailandia, con amici, per festeggiare l’arrivo del nuovo anno Un petardo ha causato la morte del 50enne Gary McLaren, morto nei primissimi minuti del 2020. L’uomo, di nazionalità britannica, si trovava a […] L'articolo Botti di Capodanno tragici nel mondo, petardo in esplode in faccia a un 50enne: morto sembra essere il ...