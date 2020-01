Avete mai visto l’ex marito di Nancy Brilli? È un famosissimo attore (Di mercoledì 1 gennaio 2020) Il suo nome è Massimo Ghini e non è solo un famosissimo attore (nonché regista italiano), ma anche l’ex marito di Nancy Brilli. Sì, Avete capito bene: la donna, prima di intraprendere le sue note relazioni con Ivano Fossati, con Luca Manfredi (con il quale è anche convolata a seconde nozze e dal quale ha avuto un figlio, Francesco) e con Roy De Vita, è stata sposata con uno dei più famosi volti della commedia italiana. I due si sono conosciuti sul set di Due Fratelli, una miniserie televisiva firmata Alberto Lattuada e andata in onda nell’ottobre del 1988. «Ci siamo sposati 6 mesi dopo. Mi faceva ridere… Non è andata male, è andata corta!», ha raccontato l’attrice. Il matrimonio con Massimo Ghini La relazione con Massimo Ghini, ex marito di Nancy Brilli, è infatti terminata poco dopo il suo inizio. I due sono infatti convolati a nozze nel 1987, per poi separarsi nel 1990. Ad oggi, però, ... Leggi la notizia su velvetgossip

