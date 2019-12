The Witcher supera The Mandalorian e diventa la serie più ricercata al mondo (Di martedì 31 dicembre 2019) The Witcher supera The Mandalorian e diventa la serie più ricercata e desiderata dal pubblico globale in base al numero di interazioni generate dallo show. Netflix ha trovato la sua hit globale, si tratta del fantasy The Witcher che supera The Mandalorian e diventa la serie tv più ricercata al mondo. Secondo i dati diffusi da Parrot Analytics, The Witcher, basata sui romanzi dell'autore polacco Andrzej Sapkowski, è la serie tv più ricercata al mondo, dato ricostruito basandosi sull'espressione del desiderio, coinvolgimento sui social e visioni dello show diffuso su Netflix. The Witcher, pubblicata su Netflix il 20 dicembre, ha superato la serie Disney+ The Mandalorian diventando lo show più ricercato nella settimana tra il 22 e il 28 dicembre. The Witcher è la prima ... Leggi la notizia su movieplayer

