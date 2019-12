Scandone sconfitta a Pozzuoli, De Gennaro: “Ci sciogliamo ancora nel finale, serve andare sul mercato” (Di martedì 31 dicembre 2019) Tempo di lettura: 2 minutiAvellino – Altra sconfitta per i lupi, che nell’ultima partita dell’anno solare cadono per 83-72 sul campo della Bava Virtus Pozzuoli, mollando la presa nel finale. Amareggiato coach De Gennaro, che commenta così la gara: «Come sempre, ancora una volta giochiamo una buona pallacanestro per tre quarti e poi, cosa che sta succedendo spesso, ci sciogliamo alla fine in momenti importanti, in cui dovremmo salire e invece scendiamo, nel senso che comunque appena iniziamo a sbagliare qualche tiro o facciamo una difesa non buona, la squadra avversaria prende l’inerzia e noi non abbiamo la forza di reagire. È una cosa che purtroppo sta succedendo spesso, ci devo lavorare, ma il problema grosso in questo momento è che io ho bisogno di un po’ più di esperienza in mezzo al campo e soltanto con i miei senior faccio fatica, perché sono pochi. Calcolando che De Leo è ... Leggi la notizia su anteprima24

Orticalab : La Scandone ce la mette tutta ma non porta a casa la vittoria, De Gennaro chiama ancora la proprietà ma la sua preg… - bassairpinia : Basket Serie B girone D, recupero 13a giornata. Scandone sconfitta a Pozzuoli, ultimo quarto fatale. Bava Virtus Po… - CinqueRighe : SPORT - Basket Scandone, Sconfitta a Pozzuoli Cè bisogno di uomini con esperienza - -