Roma. Ci pensa la comunità di Sant’Egidio a dare un rifugio ai senza tetto (Di martedì 31 dicembre 2019) Contro l’emergenza freddo a Roma interviene la comunità di Sant’Egidio, che da oggi 31 dicembre apre nuovamente la chiesa di San Callisto a Trastevere. Torna l’emergenza freddo e purtroppo tornano a morire i senza tetto che scelgono, o sono costretti a scegliere, la strada per vivere e dormire. Come se non fosse normale che in … L'articolo Roma. Ci pensa la comunità di Sant’Egidio a dare un rifugio ai senza tetto proviene da www.meteoweek.com. Leggi la notizia su meteoweek

MRZ1977 : @AndreaSpanu6 Pensa, se fosse successo a Roma, il designerdistokazzo avrebbe dichiarato di sentirsi piú sicuro a Ca… - renatastortini : Per fortuna che per la nostra sindaca FENOMENA nel 2020 ROMA dovra' sorridere ....pensa se dovesse piangere..... - CarloMontanari : @GiorgiaMeloni Tu pensa, ancora non è riuscita a cacciare quei fascisti di casapound che occupano da anni un palazzo in pieno centro di Roma -