Reddito di cittadinanza, 5 denunce a Taranto: erano ai domiciliari ma percepivano l’assegno (Di martedì 31 dicembre 2019) Al momento di compilare la domanda per l’ottenimento del Reddito di cittadinanza avevano omesso di dichiarare di essere agli arresti domiciliari, misura cautelare che impedisce in automatico l’accoglimento della richiesta. O in altri casi non avevano comunicato, quando già percepivano l’assegno, di essere stati sottoposti al regime detentivo. Per questo cinque persone sono state denunciate dai carabinieri di Taranto: si tratta di 4 uomini e una donna di età compresa tra i 20 e i 58 anni, tutti residenti nel capoluogo jonico e con precedenti penali, che hanno quindi indebitamente incassato somme comprese tra i 1000 e i 3500 euro ciascuno. I cinque sono stati denunciati dai militari dell’Arma per “truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche” e segnalati all’Inps per la revoca del beneficio introdotto dal governo Conte 1. L'articolo ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

Mov5Stelle : Ancora una volta ci ritroviamo a leggere notizie infondate che riguardano #RedditodiCittadinanza e #Quota100. Chiar… - VittorioSgarbi : #movimento5patacche Mi pare che ci sia poco da aggiungere. - petergomezblog : Reddito di cittadinanza, scontro nel governo. La renziana Bellanova vuole toglierlo. Lezzi (M5s): “le fa schifo? Si… -