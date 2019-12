Manovra, buoni pasto elettronici esenti Irpef fino a 8 euro (Di martedì 31 dicembre 2019) I buoni pasto elettronici sono esenti Irpef fino a 8 euro. La misura, prevista in Manovra, dovrebbe entrare in vigore dal 1° gennaio. ROMA – buoni pasto elettronici esenti Irpef fino a 8 euro. La novità, che dovrebbe entrare in vigore dal 1° gennaio, è presente nella Manovra. La nuova soglia di esenzione fiscale prevede un limite giornaliero non tassabile di 8 euro per i ticket digitali e di 4 per quelli di formato tradizionale. Una decisione fatta per aiutare la digitalizzazione del nostro Paese. Viste le difficoltà per eliminare definitivamente il denaro contante, Palazzo Chigi ha deciso di iniziare questa rivoluzione dai buoni pasto che elettronici saranno esentati dalle tasse fino a 8 euro mentre quelli cartacei si fermano a 4. Platea dei beneficiari molto ampia Entrando nei dettagli di questo provvedimento, il Governo ha deciso di non lasciare indietro nessuno e ... Leggi la notizia su newsmondo

NewsMondo1 : Manovra, buoni pasto elettronici esenti Irpef fino a 8 euro - fabiospes1 : @OrcoOrso @ntr_ob @FLuccisano @CarloStagnaro @BentivogliMarco @ilfoglio_it @AdalucDe @gloquenzi @OGiannino… - Wewelfare1 : Le #aziende emettitrici di #buonipasto hanno accettato compatte il rischio per favorire la #digitalizzazione e con… -