I Big Data svelano i siti di casinò più cliccati in Italia: Leovegas leader nella fidelizzazione (Di martedì 31 dicembre 2019) Tempo di lettura: 3 minutiInternet è il centro nevralgico di quella che, per quel che concerne l’ultimo ventennio, è stata definita la rivoluzione digitale. Che continua, imperterrita e senza sosta, anche oggi, mentre guarda ad altre frontiere e scopre nuovi tasselli che andranno ad arricchire il già folto universo della rete. Rete composta anche dall’Internet of Things, che ha trovato un nuovo baluardo nei Big Data. Di cosa si tratta? Grossi contenitori di dati, molto più ampi e spaziosi dei tradizionali Database, ed oggi sempre più fondamentali per la comprensione di un fenomeno dal momento che i loro dati, elaborati, complessi ma completo, possono dare ottime indicazioni in termini di mercato e sviluppo. Chi sfrutta al massimo i Big Data per orientarsi sul mercato è l’industria del gaming ed in particolare quella dei casinò online. E proprio tramite i Big Data, per esempio, che si ... Leggi la notizia su anteprima24

