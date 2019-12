EssilorLuxottica vittima di una maxi frode in Thailandia (Di martedì 31 dicembre 2019) EssilorLuxottica vittima di una maxi frode in Thailandia. “Impatto finanziario da 190 milioni di euro”, si precisa in una nota. MILANO – EssilorLuxottica vittima di una maxi frode in Thailandia. A riferirlo è la stessa controllata Essilor International. Durante alcuni accertamenti sono state scoperte alcune attività fraudolente in uno degli stabilimenti presenti in zona thailandese. Nella nota viene specificato che l’impatto finanziario “potrebbe essere pari ad un massimo di 190 milioni di euro”. E stato denunciato quanto accaduto alle autorità componenti per cercare di porre fine alle attività fraudolenti e cercare di adottare le misure necessarie. EssilorLuxottica vittima di una maxi frode A svelare la maxi frode è stata la stessa EssilorLuxottica in un comunicato. La multinazionale ha fatto sapere che la truffa potrebbe avere un ... Leggi la notizia su newsmondo

