Death Stranding e No Man's Sky tra i giochi più deludenti degli ultimi 10 anni secondo WatchMojo (Di martedì 31 dicembre 2019) Mentre questo 2019 si avvia alla sua conclusione, portali specializzati nel gaming continuano a stilare le loro classifiche con i giochi top e flop degli ultimi 10 anni.Tra questi portali, c'è il canale YouTube WatchMojo che ha stilato la sua Flop 20 del decennio.In questa classifica dei "peggiori" rientrano alcuni titoli, in realtà, molto apprezzati dai giocatori, come Death Stranding e No Man's Sky.Leggi altro... Leggi la notizia su eurogamer

Eurogamer_it : WatchMojo: #DeathStranding e #NoMansSky tra i giochi più deludenti degli ultimi 10 anni. - IGNitalia : Death Stranding è di nuovo acquistabile a soli 44,99 Euro @IGNitalia - GamingToday4 : Nuovo gameplay oggi: Death Stranding -