Crollo sull’A26, il M5s torna a chiedere la revoca della concessione: «Dobbiamo ringraziare il centrodestra di Salvini e Berlusconi» (Di martedì 31 dicembre 2019) Il Movimento 5 Stelle, dopo la nuova chiusura dell’A26 in Liguria di ieri, torna a chiedere la revoca della concessione ad Autostrade per l’Italia. I portavoce del Movimento delle commissioni Ambiente e Trasporti della Camera scrivono in una nota: «Dopo l’incredibile Crollo di un pezzo di soffitto avvenuto ieri nella galleria della A26 dopo Masone, in direzione Genova, appare quanto mai evidente che chi percorre le strade italiane è in costante pericolo. Questo non è accettabile: ieri solo per miracolo non è accaduto nulla». «La mancanza di manutenzione su un tratto stradale controllato da Autostrade per l’Italia, ancora una volta – si legge ancora nella nota – ha rischiato di mietere delle vittime. Ricordiamo sempre che Dobbiamo ringraziare il centrodestra di Matteo Salvini e Silvio Berlusconi per la firma nel 2008 di quello scellerato ... Leggi la notizia su open.online

Crollo in galleria sull’A26 : riaperto nella notte il tratto interessato : E’ stato riaperto nella notte il tratto della A26 tra Masone e l’allacciamento con l’A10 in direzione Sud: era stato chiuso a causa del Crollo di materiale (un’ondulina e intonaco) dalla galleria Berte’. Si circola su una corsia in scambio di carreggiata.L'articolo Crollo in galleria sull’A26: riaperto nella notte il tratto interessato sembra essere il primo su Meteo Web.

Crollo in galleria sull’A26 chiuso tratto tra Masone e Genova : Terribile la notizia che giunge dalla Liguria, dove si è staccata una parte del soffitto di una galleria a tre corsie dell’A26, fra Ovada e Masone. Fortunatamente nessun veicolo è stato colpito e non ci sono feriti. L’autostrada, al momento, è chiusa. Crollo in una galleria dell’A26 Come comunicato dal Comune di Rossiglione poco fa attraverso il proprio profilo Facebook, l’autostrada A26, in direzione sud, è al momento ...

