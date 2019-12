Conte resta in politica, gelo dal M5s. E Salvini attacca: “Ha sempre mentito” (Di martedì 31 dicembre 2019) Giuseppe Conte resta in politica, Salvini attacca: “Ha sempre mentito”. Luigi Di Maio infastidito dalla presa di posizione a sorpresa del premier. Giuseppe Conte esce allo scoperto e rivela di vedere e di volere per sé un futuro nel mondo della politica. Anche dopo questo governo, l’attuale presidente del Consiglio continuerà il suo servizio nel mondo della politica. Una scelta accolta con entusiasmo dal Pd, fortemente Contestata dalle opposizioni e che ha indispettito e non poco il Movimento 5 Stelle. Conte, “Non vedo un futuro lontano dalla politica” In un colloquio con la Repubblica, Conte ha svelato di voler proseguire la sua carriera nel mondo della politica anche dopo la fine di questo governo. Il Movimento 5 Stelle, nato con il mito dei mandati limitati, non ha accolto con favore la decisione del Presidente del Consiglio, arrivato due volte ... Leggi la notizia su newsmondo

