Calendario Milano-Sanremo 2020: data, programma, tv e palinsesto (Di martedì 31 dicembre 2019) Come da consuetidine, anche quest’anno la Milano-Sanremo aprirà la stagione delle grandi classiche. Al via, come da prassi, ci saranno tutti i grandi delle gare in linea, da Julian Alaphilippe a Peter Sagan passando, ovviamente, per gli azzurri Vincenzo Nibali, Elia Viviani e Matteo Trentin. Nel 2020, inoltre, farà il suo esordio nella Classicissima anche il neerlandese Mathieu van der Poel, la stella più brillante nel firmamento ciclistico attuale. La gara si svolgerà il 23 marzo e la partenza è in programma per le 10.10 del mattino. Sia Rai Sport che Eurosport la trasmetteranno in diretta TV, mentre sarà possibile vederla in streaming su Rai Play e su Eurosport Player. IL programma DELLA Milano – Sanremo 2020 data: 23/03/2020 Orario di partenza: 10.10 Diretta TV: Eurosport e Rai Sport Diretta streaming: Eurosport Player e Rai Play CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE DI ... Leggi la notizia su oasport

