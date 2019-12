Su Affari l'appello del Pd a Conte "Trovi una sintesi sulla Giustizia" (Di lunedì 30 dicembre 2019) "Il Pd ha una via maestra che è quella della ricerca di una vera e sincera sintesi all'interno della maggioranza. Abbiamo un incontro fissato per il 7 gennaio e ci auguriamo che il ministro Bonafede si muova dalla sua rigidità e che il presidente del Consiglio Conte si adoperi per... Segui su Affaritaliani.it Leggi la notizia su affaritaliani

Affaritaliani : Su Affari l'appello del Pd a Conte 'Trovi una sintesi sulla Giustizia' -