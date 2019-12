Scotto punge Adl sulle strategie di mercato (Di lunedì 30 dicembre 2019) Giovanni Scotto, penna de Il Roma, punge Adl su Twitter. Scotto rimarca l’atteggiamento del presidente del Napoli che, non partecipando ad aste con altri club, si rifà alla volontà dei calciatori di voler approdare in azzurro. Il tweet Il #Napoli corre a Londra dagli agenti di #Lobotka perché c'è l'accordo col giocatore ma non con il #CeltaVigo, che chiede 25 milioni subito e il #WestHam sarebbe pronto a offrirli. Come al solito, #DeLaurentiis non alza l'offerta e punta alla ferma volontà del calciatore. — Giovanni Scotto (@Scottotweet) December 30, 2019 PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI Calciomercato – Il Napoli si inserisce nella corsa e prova il colpo Kulusevski Lobotka ha scelto il Napoli, oggi si prova a chiudere Insigne-Gattuso – Nasce il patto per risollevare il Napoli Haaland lascia il Salisburgo, futuro in Bundesliga per il ... Leggi la notizia su forzazzurri

