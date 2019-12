Rula Jebreal forse al Festival di Sanremo, la polemica infiamma i social (e i sovranisti) (Di lunedì 30 dicembre 2019) Un indiscrezione di Dagospia ha acceso numerore polemiche da parte dei sovranisti riguardo al nome della giornalista che potrebbe affiancare Amadeus sul pul palco dell’Ariston per una sera. Secondo Dagospia la giornalista palestinese Rula Jebreal potrebbe affiancare Amadeus come conduttrice dell’edizione 2020 del Festival di Sanremo. Per la pubblicazione web di rassegna stampa di Roberto … L'articolo Rula Jebreal forse al Festival di Sanremo, la polemica infiamma i social (e i sovranisti) NewNotizie.it. Leggi la notizia su newnotizie

fattoquotidiano : Sanremo 2020, Rula Jebreal tra le possibile conduttrici. I sovranisti del web infuriati contro la giornalista. Dani… - giornalettismo : È in corso un vero e proprio attacco sovranista contro #RulaJebreal per le voci che la vorrebbero accanto ad… - Agenzia_Ansa : #Sanremo, ipotesi #RulaJebreal conduttrice, divampa la polemica sui social #ANSA -