Leggi la notizia su huffingtonpost

(Di lunedì 30 dicembre 2019) “Strategia” è troppo spesso un termine abusato nel tentativo di nobilitare un discorso. Questa parola, in Italia, ricorre più per il suono che non per il significato. Nel dibattito nazionale ve ne è ampia profusione. In particolare quando si parla di politica industriale, argomento che da tempo si sovrappone con “gestione delle crisi industriali”. La vanità spinge i politici ad attribuire “qualità strategica” indistinta alla crisi di una catena commerciale come a quella di interi pezzi di infrastrutture sistemiche. Conseguenza della strabordante importanza che la comunicazione ha guadagnato sui contenuti. Alla politica contemporanea preme molto l’effimero consenso elettorale, poco la creazione di valore durevole. Se De Gasperi avesse ragionato così, non avrebbe perso tempo ad assistere con ...

DanteMannarino : RT @HuffPostItalia: Perché il fallimento di Alitalia sarebbe (anche) un disastro geopolitico - HuffPostItalia : Perché il fallimento di Alitalia sarebbe (anche) un disastro geopolitico - Amaracchia : Vorrei che ci liberassimo della narrativa “se lo vuoi puoi” un po’ perché è una cazzata, un po’ perché imparare a… -