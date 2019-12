MotoGP, Lin Jarvis su Valentino Rossi: “Non è ambasciatore della Yamaha, deve vincere il campionato” (Di lunedì 30 dicembre 2019) Valentino Rossi viene da una stagione in MotoGP a dir poco negativa. Il settimo posto in classifica generale a una “vita” da Marc Marquez (246 lunghezze) non lascia troppo spazio alle interpretazioni. Ancora una volta un’annata senza vittorie e ancora una volta a porsi il seguente quesito: vale la pena continuare? Il nove volte campione del mondo, in scadenza di contratto nel 2020 con la Yamaha, deciderà nel corso del pRossimo Mondiale cosa fare. Da questo punto di vista, sarà la pista a emettere il giudizio definitivo e, sulla base di ciò, il “Dottore” deciderà. Il “46” starebbe già valutando eventuali alternative e, a quanto pare, le gare endurance sulle quattro ruote potrebbero essere interessanti. Senza però anticipare troppo i tempi, sul fronte della casa di Iwata, si attendono sviluppi. Il direttore tecnico della squadra dei tre diapason ... Leggi la notizia su oasport

