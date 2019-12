Meteo Belluno, analisi del 2019: uno dei anni più caldi degli ultimi decenni (Di lunedì 30 dicembre 2019) Di seguito l’analisi Meteo relativa al 2019 per la provincia di Belluno a opera di Arpa Veneto. Il 2019 è risultato uno degli anni più caldi e piovosi degli ultimi decenni. L’inverno è risultato poco piovoso/nevoso, inizialmente freddo (gennaio) poi decisamente mite (febbraio). La primavera era iniziata all’insegna del bel tempo e delle temperature miti (marzo) poi però è seguito un bimestre aprile-maggio eccezionalmente piovoso e, verso la fine (maggio), anche con alcune fasi di recrudescenza invernale. L’estate è stata alquanto calda e un po’ meno piovosa del normale, con un mese di giugno straordinariamente caldo e siccitoso. Infine l’autunno si è dimostrato nella sua prima fase (settembre e ottobre) più caldo e meno piovoso del normale, poi in novembre è stato avversato da precipitazioni abbondanti, con copiose, frequenti nevicate in quota. Le temperature medie ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

