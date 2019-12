Manfredonia viene colto da malore in campo – 30 dicembre 1989 – VIDEO (Di lunedì 30 dicembre 2019) Il 30 dicembre 1989, durante il match tra Roma e Bologna, il giocatore giallorosso Lionello Manfredonia viene colto da un malore in campo Era il 30 dicembre 1989 e si giocava Bologna-Roma, partita valida per la diciassettesima giornata di Serie A. Dopo appena 6′ minuti di gara, sull’out sinistro della metà campo giallorossa, Lionello Manfredonia si accascia al suolo, colpito da un malore cardiaco. Sono attimi fortemente concitati in cui si sfiora un nuovo dramma calcistico che rischia di segnare la storia del campionato italiano. Il dottor Alicicco e il massaggiatore Rossi accorrono prontamente e gli praticano un intervento di primo soccorso. Fu però l’ex compagno Bruno Giordano, con cui aveva condiviso la maglia della Lazio per un decennio tra gli Anni ’70 e gli Anni ’80, a giungere per primo per aiutare l’amico. ... Leggi la notizia su calcionews24

