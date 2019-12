Luciana Littizzetto incidente per strada | braccio e gamba ingessati

Leggi la notizia su tvzap.kataweb

(Di lunedì 30 dicembre 2019) Conclusione d’anno a dir poco rocambolesca perche termina il 2019 con un infortunio. Come racconta lei stessa su Instagram la comica e attrice è caduta pere si è fatta male alla rotula e al polso. L’immagine postata sui social infatti la vede sdraiata sul letto condestro completamente avvolti da fasciature.però non perde il sorriso e soprattutto la sua proverbiale ironia: “E buona fine e buon principio” scrive su Instagram insieme agli hashtag #nocomment #volata #perla#rotulaepolso. View this post on Instagram E buona fine e buon principio. #nocomment #volata #perla#rotulaepolso A post shared by(@lucianina) on Dec 28, 2019 at 11:04pm PST Gli auguri di guarigione di Fabio Fazio a Che tempo che fa Oltre 212mila like per la ...

Agenzia_Ansa : Luciana Littizzetto cade in strada e si rompe un braccio e una gamba. La notizia dell'incidente postata dalla stess… - repubblica : Capodanno a letto per Luciana Littizzetto, cade per strada e si frattura ginocchio e polso - elisa24102 : RT @PatriziaTenda: #colazione funny: La cresima è come il passaporto. La fai all'ultimo momento. Luciana Littizzetto #scritturebrevi https:… -