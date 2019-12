I 10 migliori episodi di The Walking Dead del decennio mettono la sesta stagione sul podio (Di lunedì 30 dicembre 2019) La sesta stagione è davvero la migliore di The Walking Dead? Da quello che si evince dai voti del pubblico sembra proprio di sì visto che gran parte degli episodi presenti nella classifica dei primi dieci risalgono proprio a quel mitico anno che ha segnato il ritorno di Morgan al fianco di Rick ma, soprattutto, l'ascesa dei Salvatori e l'uccisione finale di uno dei storici personaggi (o meglio due) della serie. A mettere insieme questa sorta di classifica del decennio sono le valutazioni degli utenti registrate su IMDb, gli stessi che promuovo la sesta stagione ma che bocciano la settima e l'ottava, quelle che hanno di fatto allontanato milioni di spettatori dallo show. Gli episodi più votati di The Walking Dead appartengono alle stagioni 2, 3, 4, 5, 6 e 9, la scorsa, e lo stesso possiamo dire di quella in corso, non ancora terminata, visto che le valutazioni stanno aumentando a ... Leggi la notizia su optimaitalia

