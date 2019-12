Freddo pungente in tutt’Italia, ancora NEVE al Sud: bufere a bassa quota in Sicilia fino a stasera [LIVE] (Di lunedì 30 dicembre 2019) Dopo un Dicembre caldissimo soprattutto al Centro/Nord, il 2019 si conclude all’insegna dell’inverno più rigido: fa molto Freddo in queste ore in tutt’Italia, con temperature che rimangono basse anche nelle ore diurne mentre al Sud continua a nevicare fino a bassa quota. In pieno giorno, infatti, abbiamo appena +2°C a Ferrara, Cuneo e Campobasso, +3°C a Torino, Bologna, Trento, Matera e Asti, +4°C a Verona, Bolzano, Ravenna e Modena, +5°C a Parma, Padova, Vicenza, L’Aquila, Avellino, Pavia, Reggio Emilia e Vibo Valentia, +6°C a Milano, Venezia Brescia, Bergamo, Udine, Viterbo, Cosenza, BeNEVEnto, Cremona e Pordenone, +7°C a Pescara, Savona e Catanzaro, +8°C a Genova, Trieste, Foggia e Ancona, +9°C a Bari, Lecce, Taranto, Brindisi, Barletta, Sorrento, Torre del Greco, Monopoli e Modica, +10°C a Napoli, Firenze, Catania, Messina, Reggio Calabria, Salerno, ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

