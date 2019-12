Dall’Inghilterra: Il Liverpool vuole Insigne (e no, non è il Daily Planet) (Di lunedì 30 dicembre 2019) Il Liverpool vuole Lorenzo Insigne. E lo vorrebbe subito, a gennaio. Lo scrive SkySport Uk riportando un pezzo del sito inglese TeamTalk (che non ha certo l’affidabilità del Daily Planet, ma insomma). Secondo gli inglesi il rapporto tra Insigne e il Napoli è ormai diventato “instabile”, soprattutto dopo la partenza di Ancelotti. Lo stesso SkySport Uk ricorda che l’attaccante di Frattamaggiore è valutato circa 60 milioni di euro. Insigne si va così ad inserire nella lunga lista dei pezzi pregiati del Napoli, accostati alla Premier come effetto collaterale del trasferimento in Inghilterra di Ancelotti. E’ come se all’estero il cambio di panchina con Gattuso avesse avuto come sottinteso la smobilitazione della rosa azzurra, a cominciare dai giocatori con i contratti in scadenza, come Mertens, o dai pezzi pregiati come Koulibaly e appunto ... Leggi la notizia su ilnapolista

