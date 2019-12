Beach volley, le sfide dell’Italia nel 2020. Lupo/Nicolai e la difficile conferma olimpica, Menegatti/Orsi Toth possono stupire (Di lunedì 30 dicembre 2019) Il 2020 del Beach volley azzurro inizia con una certezza e tanti punti interrogativi in chiave olimpica. La certezza si chiama Lupo/Nicolai, i vice-campioni olimpici in carica che grazie al successo nel torneo di Pechino hanno già in mano il biglietto per Tokyo 2020 e potranno impostare la loro stagione senza particolari patemi sperando che non arrivi l’infortunio sistematico che ha caratterizzato le tre primavere post-olimpiche della coppia numero uno azzurra. Ripetersi sarà difficile ma Lupo/Nicolai sono maestri nel preparare al meglio gli appuntamenti clou della stagione e quest’anno hanno il vantaggio di potersi concentrare su un solo torneo, a differenza di buona parte delle coppie rivali per un posto sul podio a Cinque Cerchi che dovrà ancora soffrire per assicurarsi un posto al sole nel ranking di qualificazione. Roma sarà la ultima fermata ma prima saranno davvero tanti gli ... Leggi la notizia su oasport

