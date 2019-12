Atleticom We Run Rome 2019 | tutto pronto E dopo ci sarà la festa con We Dance Rome

Leggi la notizia su romadailynews

(Di lunedì 30 dicembre 2019) Roma – Mancano solo poche ore all’appuntamento più atteso per tutti gli amanti del running e dello sport all’aria aperta: l’We Run. La città più bella del mondo, un percorso spettacolare tra le meraviglie del centro storico di Roma, la vigilia di Capodanno, gli ingredienti fondamentali per vivere una giornata indimenticabile ci sono tutti. Da ogni parte d’Italia, e anche dall’estero, in tantissimi si stanno già organizzando per trascorrere l’ultimo giorno dell’anno nella Capitale correndo attraverso le strade dell’We Run. Dalle Terme di Caracalla al Circo Massimo, passando per piazza Venezia, via del Corso, piazza di Spagna, piazza del Popolo, il Pincio, villa Borghese, via Veneto, via dei Fori Imperiali e il Colosseo, per arrivare sulla linea del traguardo di nuovo alle Terme di Caracalla. Ancora una volta un fiume colorato (quest’anno ...

Agenparl : Tutto pronto per l'#Atleticom WE RUN ROME. E dopo la corsa via alla festa con la WE DANCE ROME -… - TabletRoma : Il 31 Dicembre alle ore 14 torna la IX Edizione dell'Atleticom #WeRunRome! Leggi tutte le informazioni sul pecorso… - Agenparl : #Atleticom We Run Rome: caccia agli ultimi pettorali - La starting list dei top atleti: Meucci difende il titolo de… -