Arteterapia a Napoli: per la prima volta si cureranno i pazienti con l’arte (Di lunedì 30 dicembre 2019) Per la prima volta nel nostro Paese sarà possibile curarsi con l'arte. Grazie al progetto "Cur'Arti" in Campania l'Arteterapia approda in Italia. L'idea è creare una rete tra istituti sanitari e musei, teatri, biblioteche, fondazioni lirico-sinfoniche disponibili all’accoglienza di pazienti affetti da patologie croniche al fine di avviarne le sofferenze. Leggi la notizia su fanpage

