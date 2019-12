Milano | operaio cade in un compattatore | le sue condizioni

Leggi la notizia su notizie

(Di domenica 29 dicembre 2019) Aunè rimasto incastrato in undi rifiuti posto nel retro di un centro commerciale ad Arese. I soccorsi l’hanno subito trasportato in ospedale, ma l’uomo è ancora incritiche42in: gravi le sueSi trova ingravissime undi 42 anni che è finito accidentalmente in un macchinariodi rifiuti nel retro d del centro commerciale di Arese (), nell’area di scarico merci. Immediatamente sono giunti i soccorsi dei suoi colleghi. L’uomo, è stato soccorso dal 118 e trasportato in fin di vita, dopo un arresto cardiaco, all’ospedale San Carlo di. L’uomo presentava molte ferite gravi a livello toracico e cranico per via dello schiacciamento. Le suerimangono stabili, ma pur sempre molto critiche. Intanto i Carabinieri hanno aperto le indagini per ...

repubblica : Operaio cade dentro un compattatore, è in condizioni gravissime - Corriere : Andrea, l’operaio Atm che ha fermato la ragazza del metrò: «Era sui binari, l’ho abbracciata» - Philo1936 : RT @Corriere: Operaio resta schiacciato in un cassonetto: 15 minuti in arresto cardiaco, rianimato dal 118 -