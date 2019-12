L' incidente stradale in auto con gli amici | ​così muore il giovane portiere

Leggi la notizia su ilgiornale

(Di domenica 29 dicembre 2019) Sofia Dinolfo Ilnon ha retto all'impatto dell'che si è schiantata contro il muro, con lui c'erano dueche si sono salvati, si attendono i risultati degli esami alcolemici eseguiti sul conducente, la città è in lutto per la perdita delgranata che ha salvato più volte il Rosolini È una città sotto choc quella di Pachino, nel Siracusano, dopo la diffusione della notizia sull’che ha strappato la vita al 18enne Antonio Malandrino, meglio conosciuto come Nino. Ildella squadra del Rosolini e futura promessa calcistica, ha perso la vita nella notte tra venerdì e sabato a causa dello schianto dell’, dentro la quale trovava a bordo, con un muro. Il ragazzo non era da solo in macchina, con lui c’erano altri due calciatori di 20 e 23 anni. Tutti e tre erano sulla provinciale Pachino-Rosolini di rientro verso casa dopo aver ...

_arianna : Siamo all'ottavo giorno di copertura di un incidente stradale. Mi ero illusa che la bestia si sarebbe placata dopo… - mante : Un semplice tragico incidente stradale a Roma trasformato dai media cannibali in una fiera di foto e pettegolezzi. - DavideDeca82 : RT @_arianna: Siamo all'ottavo giorno di copertura di un incidente stradale. Mi ero illusa che la bestia si sarebbe placata dopo aver ingur… -